ЖАБЕЛЬ – На швето Митра, вчера, преславени Дзень општини Жабель.

З тей нагоди отримана святочна схадзка Скупштини општини Жабель, а потим ушлїдзело традицийне резанє славского колача.

