Того викенду „Маковицка струна”

БАРДЕЙОВ/ПРЕШОВ (СЛОВАЦКА) – Того викенду у Бардейове и Прешове будзе отримани традицийни Фестивал народней шпиванки „Маковицка струна”. Перши концерт будзе нєшка на 19 годзин у спортскей гали „Мир” у Бардейове. Други концерт будзе наютре пополадню у городским тетре „Йонаш Заборски” у Прешове з початком на 15 годзин.

Як и шицки дотерашнї, и тогорочни 48. Фестивал народней шпиванки „Маковицка струна” орґанизує Союз Русинох-Українцох Републики Словацкей. На фестивалу буду участвовац вецей як 40 шпиваче, од наймладших та до найафирмованших, хтори пестую традицию народних писньох Русинох-Українцох Словацкей.

Госц Фестивалу будзе шпивач зоз Коцура Михайло Будински, хтори медзи иншим бул и побиднїк на Фестивалу „Ружова заградка”, хтори ше кажди рок отримує у Новим Садзе (того року бул госц у ревиялней часци того фестивала). Шпивачох на Фестивалу будзе провадзиц як и скорейших рокох народни оркестер зоз хторим дириґує Ярослав Селчан.

Орґанизатор путованя и госцованя на Фестивалу познатого шпивача Будинского Союз Руснацох Українцох Сербиї, хтори и финансовал його одход до Словацкей.

На соботу вечар од 19 годзин будзе и директни интернет пренос Фестивала зоз Бардейова.

