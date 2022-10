Трибина о Попису и о наиходзацих Виберанкох за национални совити у Новим Садзе

НОВИ САД – Истого дня кед почал Попис жительства и ґаздовствох у Републики Сербиї, 1. октобра, у просторийох Руского културного центру у Новим Садзе (Йована Суботича 8), отримана Трибина нa хторей було слова о Попису и о предстояцих Виберанкох за национални совити националних меншинох.

На сходзе бешедовали предсидатель Националного совиту Руснацох Борислав Сакач и член Виберанковей комисиї општини Жабель Мирослав Чакан.

Предсидатель НС Руснацох Борислав Сакач з тей нагоди дал уводни и общи информациї о Попису и наглашел же достати податки дирекно буду уплївовац на димензионованє каждей меншини, а з тим и нашей. Тиж и же податки достати на Попису буду уплївовац на витворйованє правох меншинох. Од початку рока Совит розпочал камапню за Попис жительства и ґаздовства през медиї у хторей пояшнєни значносц и интерес, як и бенефити хтори резултую зоз податкох хтори ше достанє на попису. Тиж так НС Руснацох участвовал у запровадзованю Попису и през делеґованє особох хтори у составе Пописних комисийох у трох општинох дзе жию Руснаци – Кула, Вербас и Жабель, и у делеґованю инструкторох и пописовачох. Окрем того пририхтани слоґани и видео клипи за потреби медийней кампанї на дружтвених мрежох и информативних хижох.

О пописованю, на Трибини бешедовал член Пописней комисиї општини Жабель Мирослав Чакан. Гоч було мало нащивительох заш лєм було и даскельо питаня, хтори ше углавним одношели на вияшньованє о националней припадносци, як и о пописованю маєтку. Як надпомнул Чакан, шицки податки буду похасновани за доставанє демоґрафскей слики у Републики Сербиї и нє годно их ше хасновац за други намени. Кед слово о демоґрафиї, найвекши проблем у Попису, буду податки хтори ше одноша на миґрациї, а у остатнїх дзешец и вецей рокох на тих просторох их було вельо.

Кед слово о предстояцих Виберанкох за национални совити меншинох у Републики Сербиї, предсидатель терашнього зволаня НС Руснацох Борислав Сакач гварел же на тоту тему штварток, 29. септембра, у Городскей Скупштини Нови Сад отримана перша сесия хтору орґанизовал ЦЕСИД и ОЕБС. Як познате по 28. октобер ше годно уписац до окремного виберацкого списку, после того датума ше тиж годно уписац, алє нє годно ше висц на гласанє тераз алє аж на шлїдуюцих виберанкох.

На тим сайту мож превериц чи дахто уписани чи нє, як и место дзе треба пойсц гласац. На дзень гласаня, 13. новембра, оформени Комисиї буду обиходзиц гласацки места як и електорски скупштини. На тих виберанкох свой национални совит достаню и припаднїки Ґоранскей националней меншини.

