Трибини по наших местох, нєшка у Ґосподнїцох и Дюрдьове

ҐОСПОДЇНЦИ/ДЮРДЬОВ – З нагоди наиходзацого Попису жительства и маєтку, хторе ма буц од 1. по 31. октобер, предсидатель НС Руснацох Борислав Сакач и його члени Олена Папуґа, Яким Рац, Желько Ковач, Мартица Тамаш и Стеван Самочета буду участвовац у активносцох промовованя и мотивациї же би Попис Руснацох бул цо успишнєйши.

По конєц тижня нащиви ше Подручни канцелариї по тим розпорядку:

Нєшка буду отримани трибини у Ґосподїнцох у просторийох Месней заєднїци на 18 годзин, а у Дюрдьове у просторийох КУД „Тарас Шевченко” на 19, 30 годзин.

Наютре на шоре Коцур, у просторийох Руского дому, на 18 годзин, потим Шид у просторийох КПД „Дюра Киш” на 19 годзин, а Нови Сад у просторийох РКЦ, на соботу, 1. октобра на 18 годзин.

