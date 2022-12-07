Туристични нащиви Рускому Керестуру

РУСКИ КЕРЕСТУР – Всоботу, 3. децембра члени Туристичного дружтва „Земун” нащивели Руски Керестур, дзе на свою инициятиву сцели упознац место як представителя рускей заєднїци и туристични потенцияли того валалу. Нащивели шедзиско Националного совиту Руснацох и музейну збирку у будинку Замок як и катедралну церкву св. оца Миколая.

Їх нащиву ту орґанизовали Желько Ковач зоз служби Националного совиту, дзе ше вони явели, и Любица Няради предсидателька валалского Туристичного здруженя Руски Керестур, а у катедралней церкви их привитал парох о. Владислав Варґа. Вони их упознали зоз институциями за хтори су задлужени, од прешлосци по терашньосц.

У будинку Замок за туристох домашнї пририхтали и понуканє репрезентативних продуктох котри вирабя Здруженє женох „Байка” а то рижни сувенири, потим мелка паприґа ґаздовства Винаї, та фамелию Югасових зоз їх соками, жимнїцу и маджунами, а було и дацо з ґастрономского понуканя.

Туристичне дружтво, „Земун” основане 1967. року, а активносци им орґанизованє, ширенє туристичней култури и свидомосци о значеню туризма та туристичного понуканя Земуна. Тиж орґанизую туристични путованя по рижних местом з цильом упознавац и мултикултуралносц нашей жеми.

На програму Прва ТВ 4. децембра була емитована емисия з циклусу „Щешлїва Сербия” авторки Миярни Бобич Мойсилович зоз нащиви општини Кула. Представени туристични потенцияли та и їм у Руским Керестуре були отворени музейна збирка у Замку и Водица. То витворене по проєктох општини Кула за туризем и младих як и одбора за младих Националного совиту Руснацох.