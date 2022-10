У Новим Садзе була Конференция Екуменского форума християнкох

НОВИ САД – Од 7–9. октобер у просторийох Екуменскей гуманитарней орґанизациї а у рамикох своєй екуменскей женскей роботи отримана тродньова реґионална конференция Екуменского форума християнкох зоз реґиону под назву „Жени и миґрациї зоз заходного Балкану”.

Конференция мала циль позберац жени зоз реґиону хтори насампредз участвую у роботох Екуменского форуму християнкох, Шветового молитвового дня, алє и других женских орґанизацийох цивилного дружтва, институцийох нєформалних ґрупох яки поєдинцох хтори ше закладаю за змоцнєнє улоги женох и їх векшу видлївосц на дружтвено-релиґийней сцени реґиона.

На початку присутних привитала Мариї Парнїцки, координаторка ЕГО, а саму орґанизацию представела Ана Бртка Валент, єй директорка. Потим бул Библийски увод на спомнуту тему и роздумованє, а вец викладаня на теми – Миґрация як родне питанє, Церква и одвити християнох, Инпут и звити зоз реґиону о хторих бешедовали жени зоз Сербиї, Сиверней Македониї и БиГ. Представнїци Каритасу и ЕГО бешедовали и о прикладох добрей пракси и помаганю людзом у нєвольох котри були вязани за заєднїцки феномен – миґрациї, односно висельованє вше векшого числа младих з єдного боку и присельованє жительства зоз подручох хтори залапени з войну, з Блїзкого Востоку, Африки, України.

Домашнї и госци обишли и знаменїтосци Нового Саду, церкви, участвовали на богослуженю у Евагелицко-методистичней церкви, а у грекокатолїцкей Церкви св. Петра и Павла о. Юлиян Рац им виприповедал о историї нашей церкви, приселєню Руснацох на тоти простори и яке одношенє ма наша церква спрам вибеженцох и людзох хтори у потреби и хтори ше пре даяки причини приселюю на тоти простори. Потим ше шицки присутни вєдно з парохом и даскелїма парохиянами дружели и черали искуства у церковней порти.

(Опатрене 32 раз, нєшка 32)