У Словениї тирва 60. Медзинародни польопривредни саям АҐРА

ҐОРНЯ РАДҐОНА – Од 20. по 25. авґуст у Ґорнєй Радґони у Словениї, отримує ше 60. Медзинародни польопривредно-поживови саям АҐРА.

Министерство польопривреди Републики Словениї и Помурски саям у Ґорнєй Радґони, як и вельо роки потераз, оможлївело новинаром зоз Сербиї, членом Дружтва аґрарних новинарох – ДАН нащиву тей значней привредней подїї, як и польопривредним ґаздовством у тей часци Словениї.

На сайму шицко у знаку велького ювилея, виложени найновши польопривредни машини, механїзация, опрема, технолоґийни ришеня и средства за польопривреду, лєсарство, винарство и продукцию поживи.

Представнїк Помурского сайма поживи задлужени за одношенє з явносцу Миран Мате гвари же на сайму представени иновативни диґитални ришеня, водзаци шветово бренди, шаца, саднїци, средства за пестованє и защиту рошлїнох и животиньох, опрема за поживову индустрию, ґастрономию и амбалажа. У винскей гали понукнути найлєпши вина и опрема за винїцарство и винарство, як и опрема за ушоренє дворох и околїскох будинкох за биванє – гварел Миран Мате.

На сайму ше отримаю велї фахово сходи и презентациї. Будзе представена традиция и нови пракси з обласци статкарства – говедзинового статку, конярства, малих животиньох, живини, будзе вистава автохтоних расох словенацких домашнїх животиньох и понукнути продути малих польопривредних ґаздовствох.

На сайму буду и змаганя у роботи з моторну пилку, у танцованю полки, водзеню целятох, вистава Штаєр (Steyr) тракторох и велї други подїї.

Тогорочна АҐРА ма акцент на иновациї и диґитализацию у польопривреди, Европски рок младих, Медзинародни рок рибарства и аквакултури. Жем партнер Сайма АҐРА Япон.

