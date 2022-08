Уступена жем за вибудов огньогасного дому

КУЛА – Порядна 4. схадзка локалного парламенту Општини Кула, хтора вчера отримана, мала штири точки дньового шора. Цала схадзка прешла у перманентней дискусиї одборнїкох владаюцей векшини и одборнїкох опозициї, на шицки точки дньового шора, а такой на початку нє прилапене анї предкладанє опозициї за точку рижне. На зауваги опозицийних одборнїкох толкованя давал предсидатель Општини Дамян Милянич.

Заш лєм, з векшину гласох, прилапени Звит о вивершеню Одлуки о буджету Општини Кула за период першого полрочя того року. Друга точка дньового шору ше одношела на предклад Одлуки о преношеню явней власносци Општини Кула до явней власносци Републики Сербиї без надополнєня, а подрозумйовала вибудов Огньогасного дому у Кули на локациї коло древеного моста, и достала консензус шицких одборнїцких ґрупох.

По трецей точки, хтора ше одношела на Предклад Рочней програми защити, ушореня и хаснованя польопривредней жеми за подруче општини, коло 40 статкаре достали жем на хаснованє, од чого 60 одсто облапя поля, а 40 одсто пажици и пасовиска.

Опозицийни одборнїки з тей нагоди порушали тему о роботи польочуварскей служби, та и ту пришло до оштрейшей дискусиї.

Цала схадзка локалного парламенту прешла у перманентних кошеньох предсидателя СО Велибора Милоїчича и єдного числа опозицийних одборнїкох, а при точки одборнїцки питаня єден з нїх пре доруцованє и оддалєни зоз схадзки, а потим векшина опозиционерох и напущела схадзку.

(Опатрене 108 раз, нєшка 108)