,,Вандровкаш” госцовал у Дюрдьове

ДЮРДЬОВ – У просторийох Културно-уметнїцкого дружтва ,,Тарас Шевченко”, вчера 30. октобра виведзена монодрама „Мешачково слизи” зоз циклусу сказкох за дзеци и одроснутих „Вандровкаш”.

Автор тексту Ирина Гарди Ковачевич. За режию, адаптацию, сценоґрафию и вибор музики бул задлужени Владимир Надь Ачим, а представу виведол доаєн рускей театралней дїялносци Руского народного театру „Петро Ризнич Дядя” Емил Няради.

Проєкт финансовали Буджетски фонд за национални меншини министерства за людски и меншински права и дружтвени диялоґ, Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини – заєднїци и Национални совит рускей националней меншини.

