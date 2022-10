50-рочнїца монашеского живота ш. Мартини

РУСКИ КЕРЕСТУР – У манастире Малих шестрох од Исуса на Циґлашоре, внєдзелю, другого дня октобра керестурски парох о. Владислав Варґа и капелан о. Владимир Медєши служели Службу Божу. Наказовал о. Владимир Медєши о малому братови Карлови де Фуко, сновательови братства.

После Служби скромно означени ювилей – 50 роки як шестра Мартина вошла до Исусових малих шестрох. Вона у Руским Керестуре од 1983. року и єй циха присутносц помогла велїм Керестурцом, вирним, алє и другим.

Познаваюци шестру Мартину, скромну, єдноставну, знаме же єй слова хвали нє потребни. Видзиме же єй потребна заєднїца до котрей уложи себе, свою любов и Божу любов прейґ малих дїлох, а кажде хто то почувствовал, дожил цихе Боже облапенє.

Малей шестри од Исуса Мартини винчуєме и щиро дзекуєме!

На многая и благая лїта!

(Опатрене 69 раз, нєшка 69)