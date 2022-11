Дакеди давно у єдним есею сом написал же єст животни правди хтори мож написац лєм на одредзеним язику. И же прето постоя рижни язики – же би ше шицки правди того швета виписали.

Жиєм у мишаним штредку, вєдно зоз Сербами зоз Босни. То тоти цо пришли до Коцура у першей миґрациї, такой после Другей шветовей войни, до празних швабских обисцох, а вец седемдзешатих рокох прешлого вику, и на концу после войни дзеведзешатих рокох.

Руснаци ше у Коцуре учели од Швабох, бо вони були напреднєйши у обрабяню жеми, у социялним справованю, орґанизованю роботи и у велїх других сеґментох живота. Алє ше нє мишали з Руснацами. Ридкосц була же ше побрали Шваб з Рускиню.

Шваби пошли, а пришли тоти цо ше уча од нас. Велї з нїх, за розлику од Швабох, ше намагаю оженїц зоз жену Рускиню. Кед ше Руснак зоз Коцура оженї зоз Сербкиню, дзеци поставаю Сербчата, бо им мац Сербкиня и ходза до сербскей школи. Кед ше Рускиня ода за Серба, їх дзеци тиж поставаю Серби, бо то у патриярхалним дружтве так. И, помали ше зачирюєме до нїх. Баби Рускинї бешедую зоз унучатми по сербски, гоч и сами нє бешедую чисто цудзи язик.

Чом чувац свой идентитет? Чом то важне? Цо хиби Мадяром грекокатолїком, або Словацом грекокатолїком, чийо предки були Руснаци а тераз су шорови Мадяре и шорови Словаци? Чи чувствую даяку вину пре историйну зраду?

Пред вецей роками у Коцуре були госци Руснаци грекокатолїки зоз Мадярскей, зоз Комлошки. Подаєден з нїх знал прегвариц по руски, док векшина бешедовали по мадярски. Службу маю подобну як и наша, грекокатолїцка, шак, з їх крайох зме по походзеню, та зме у церкви зашпивали по церковнославянски. Нє барз нам ишло. Запинало, а нас домашнїх мало же бизме поцагли. А вец ше нашо мили госци зоз старих крайох, опитали чи вони можу зашпивац так, по своїм. Можеце, бул одвит домашнїх. И вони зашпивали. Загирмела церква од церковного шпиву, а по мадярски. З полнима плюцами шпивали нашо госци, нашо браца по вири, зоз наших старих крайох. Бул сом смутни, бо сом похопел же ше так ма закончиц и наша руска епопея на тих войводянских просторох. З тим же ми будземе шпивац по сербски. Шак, на свадзбох то уж так. И у Керестуре и у Коцуре. А тоти цо би и остатню кошулю дали за нашу руску школу, за нашу руску кнїжку, бешеду, поставаю шмишни. Заостати. Бо то нємодерне.

Мой приятель, Мирослав Кевежди, у єдней розгварки о свойому оцови, приповедал ми же му оцец усадзел свидомосц и любов ґу рускому швету. Нє идеализовал го, бо чежко идеализовац дацо цо добре познаш, алє, як длугорочни новинар у руским Радию, дзе ше стретал з рижнима нєправдами, вицагнул єдно заключенє о тим же цо Руснаци у тим мултиетнїчним, у началє националистичним дружтве. Вон заключел же Руснаци цо жию коло Сербох, гевти цо даваю блїщанє Сербом. Яґод кед ше виполира мебель. Їх улога скоро нєвидлїва, алє доброму оку то нє мож скриц. Тото блїщанє даваме ми Руснаци, поготов нашо жени сербски нєвести, Сербом. И нє лєм руски нєвести, алє и ми, руски писателє хтори пишеме о одношеньох тих двох шветох. Ми, Руснаци, зоз своєй, покус критицкей перспективи уподполнюєме правду о Сербох хтору вони пестую сами о себе. Вони свою правду империялистично митолоґизую, преписую ю од Русиянох, а ми ю зоз своїм критичним поглядом полираме док нє заблїшнє у полним блїщаню обєктивней правди.

Ниа, приклад правди о Расткови Неманїчови. У сербскей историоґрафиї пише же младого Растка, до манастиру Пантелеймон на Святу гору одведол руски (читай росийски) монах хтори пришол на двор Расткового оца питац финансийну помоц за манастир. Приповедка о тей подїї цикава, алє нє правдива до конца. Вона ше случує 1192. року кед ище Русия яку ю ми познаме нє иснує, та з тим нє исную анї Руси (Русиянє) як народ. Русийску империю створел Петро Вельки 1721. року, гоч ше спомина русийске царство и под час Ивана Ґрозного, 1547. року, та аж и наставанє Московского князовства 1283. року. Алє, подїя з Растком ше случела 1192. року, вельо скорей як цо ше почало споминац Русох. Як вец могол буц тот монах хтори одведол младого занєшеного Растка до манастира дзе ше тот замонашел и постал монах Сава, буц Рус?! Нїч русийске, московске ище нє иснує. Историйна правда тота же тот монах бул по походзеню житель Києвскей Русьи, значи Русин. Наш чловек! Алє о тей подїї ше мало бешедує. Ниа, яки блїск дал єден Русин сербскей историоґрафиї. Бешедовац би о тим. То правда хтора ше Сербом можебуц и нє спачи, алє, правда и нє ту же би ше дакому пачела або нє.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

