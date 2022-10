Булатовичово 17 ґоли

РУСКИ КЕРЕСТУР – У 3. колу Войводянскей рукометней лиґи Сивер, рукометаше Русина у Спортскей гали, у Руским Керестуре, всоботу, 15. октобра, одбавели стретнуце процив рукометашох зоз Кляїчева хторих звладали з резултатом 41:31(19:13).

Уж на початку Русин почал водзиц зоз 5:0, после чого ше госци нє могли врациц до резултатскей ровноправносци. Домашнї бавяче хтори уходзели до бависка солидно наступали, но главне слово заш лєм водзел Милош Булатович, бавяч зоз Вербасу хтори у тей полусезони по першираз наступа за Русин, а хтори на тим змаганю посцигнул рекордни 17 ґоли.

Ґоли дали – Михайло Мудри 2, Виктор Микита 2, Владан Боянович 2, Борис Югик 5, Иґор Варґа 5, Петар Пирожек, Стефан Маркович, Милош Булатович 17, Филип Тома 8.

Уж у 4. колу рукометаше Русина госцую у Ґакове, дзе буду бавиц процив домашнього Ґраничара.

