СЕРБИЯ – Ище вше ше мож уписац до окремного виберацкого списку рускей националней меншини.

У Коцуре каждого пиятку од 7 до 15 г у Месней канцелариї, Маршала Тита 77; у Бачкей Тополї, Маршала Тита 30, од 8 до 14 г, Сатмари Норберт, у Вербаше, Маршала Тита 89, од 7 до 15 г, канцелария 9; у Жаблю, Николи Тесли 45, од 8 до 14 г, канцелария 108 (од портирнїци лїво); у Кули, Ленїнова 11, од 8 до 14 г, Услужни центер, шалтер 2; у Новим Садзе, Трг младенаца 7 (Площа млодятох), од 7.30 до 15.30 г, канцелария у дворе лїво; у Сримскей Митровици, Святого Димитрия 13, од 7 до 15 г, канцелария 8а; у Суботици, Площа шлєбоди 1, од 7 до 15 г, канцелария 215; у Шидзе, Карадьордєва 2, од 7 до 15 г, канцелария 1.

Од вкупного числа особох котри ше находза на окремним виберацким списку завиши способ вибераня нових членох до Националного совиту Руснацох. Прето потребне же би ше шицки, а окреме млади, анґажовали и благочасово преверели чи су уписани до окремного виберацкого списку, цо мож зробиц на тим линку.

Кед особа нє уписана, потребне пополнїц и подписац формулар у општини/матичара зоз особну карточку.

За додатни питаня и преверйованє за тих цо нє маю можлївосци, мож ше поинформовац у Националним совиту Руснацох кажди дзень од 8 до 16 годзин.

