Мелпомена и Талиа медзи нами

Нє паметам тидзень у нашей култури же би ше позбивали телї подїї у театре. Викенд почал зоз пияткову, новосадску премиєру представи „Початок”, же би ше предлужел всоботу зоз отвераньом источасно двох смотрох театру, 54. Драмского мемориялу Петра Ризнича Дядї у Руским Керестуре и ювилейного 20. Фестивалу малих сценских формох „Дюра Папгаргаї” у Новим Садзе.

Паметам же ше дакеди змисти зоз керестурского Мемориялу преношело на новосадски Фестивал, а и змисти зоз новосадского Фестивалу на керестурски Мемориял. Так себе помагали дїяче у театре, та ше представи, после велького труду у реализованю, бавели вецей раз и у вецей местох. Нашо представи жию барз кратко, нє як у професийних театрох дзе їх вик тирваня може буц и рок и два, та и длужей.

Прето роздумуєм яка чкода же ше збили нашо два найвекши рочни фестивали у театре. Правда, и теди исновала заувага же ше змисти повторюю, алє театер як уметносц нєшка барз драги. Уклада ше енормни труд през проби хтори потребни аматерским ґлумцом же би звладали задати ґлумецки вимоги, одрекаю ше свойого шлєбодного часу и свою енерґию дарую щиро нашому Театру, а задовольство бавеня и виводзеня и можлївосц контакту зоз публику, през хтори театер наисце жиє, остава минималне.

Театер нє вязани за простор, вон шицок у дїї характерох, у виповедзених словох, а витворює ше и жиє през дожице патрача, бо то двонапрямни процес. Декор, костими и реквизити ту лєм помоцни средства. За кажду похвалу же исную телї ґлумци и режисере у рускей културней явносци хтори и нєшка, после єдней евидентней кризи, ознова на шлїду тих опрез себе и витирвало творя наш руски театрални идентитет.

Руснаци пестую театер уж вецей як сто роки, кед же ту учишлїме и перши бавени слички по школох и церквох з нагоди найвекших християнских шветох. Иснує и драмска литература хтора потребна театру, хтору пестовал ище Гавриїл Костельник, а предлужели ю Михайло Ковач, Дюра Папгаргаї, Мирон Канюх, Звонимир Павлович… нє мож ту начишлїц шицких цо по тераз писали драмски тексти по руски, алє мож повесц же театер при Руснацох ма глїбоки коренї и длугоку традицию, хтору и нєшка єст хто предлужиц.

Зоз задовольством мож констатовац же нашу заєднїцу, у дньох за нами, нащивели старогречески музи Мелпомена и Талиа, хтори par excellence музи театру.