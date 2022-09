На швето у Водици молитва за мир

РУСКИ КЕРЕСТУР – На Служби Божей у Водици, на стреду, 14. септембра, на швето Воздвижения Чеснаго Хреста, а на поволанку предсидателя Совиту Европских Владических Конференцийох котри поволал шицких владикох Европи и явносц же би зоз колєноприклону молитву (молитву на колєнох) модлєли же би ше цо скорей вимодлєл мир на України.

Владикове Европи вельо раз потримовали намаганє папи Франциска же би цо скорей пришол мир на України, а тот апел посилали предсидательом державох и цалей медзинародней заєднїци.

И наша ше Церква вєдно зоз владиком, священством, монашеством и вирнима праве на тото швето будзе модлїц за мир Мацери Божей Водицовей.

