Нащивена „Lingua Pannonica” у Вербаше

ВЕРБАС – Нєпрофитна орґанизация „Центер културного розвою” 9. септембра орґанизовала у читальнї Явней библиотеки „Данило Киш” у Вербаше сход войводянских поетох под назву „Lingua Pannonica”. З такима програмами, як визначене, орґанизаторе ше намагаю збогациц културне понукнуце городу и промововац високу културу.

Публики ше з тей нагоди представели войводянски поетове Владимир Копицл, Стеван Брадич, Мая Солар, Боян Самсон и Никола Оравец, а медиятор вечара бул Момчило Бакрач.

Вечар облапял програму у котрей, окрем представяня поезиї, поетове приблїжени публики през розгварку о самей їх творчосци, поетикох, преокупацийох и литературних искуствох. Поетове ше дзечнє одволали поволанки на друженє з вербаску публику, а програма закончена зоз гласним аплаузом числених присутних.

Манифестацию потримало Министерство култури и информованя и Покраїнски секретарият за образованє, предписаня, управу и национални меншини-национални заєднїци.

