Рочнїца шмерци о. Михайла Малацка

РУСКИ КЕРЕСТУР – Службу Божу з нагоди рочнїци упокоєня протоєрея ставрофора, пароха керестурского о. мр Михайла Малацка, пияток, 16. септембра, служел декан бачки и парох коцурски о. Владислав Рац, а сослужовали керестурски парох о. Владислав Варґа, парох индїйски о. Михайло Шанта и капелан керестурски о. Владимир Медєши.

Вельке число вирних пришло ше помодлїц за о. Малацка, здогаднуц ше його духовносци и заєднїцтва котре творел медзи вирнима керестурскей парохиї.

Истого дня була и Служба Божа у Риме за Руснацох у церкви Велькей базилики папскей – Мариї Велькей, з котру зме афилийовани як Водица. Тоту Службу Божу дала Исусова мала шестра Мартина.

После Служби Божей вирни пришли до каритасових просторийох, дзе ше здогадли на о. Малацка, як ше шицки зложели, благей оцовскей фиґури котра ше старала о своїм стаду.

(Опатрене 84 раз, нєшка 1)