Sanna Mirella Marin

Знаце хто то? Нєт вельо жени з тим меном хтори би вам могли буц познати, гибаль же праве особнє познаце даєдну Сану Марин, так же гей, то тота єдна о хторей ше тельо бешедує, понеже ше, боже сохрань, добре забавяла на журки. Як лєм шмела, цо вона себе дума, ша, яки то шор? Вона муши буц озбильна, дистанцирана, одвичательна… „How yes no”, най цитирам єдного нашого политичара з дзеведзешатих.

Но, та гайде да ми то сецираме дакус. Сана Марин наймладша финска премиєрка, ма 36 роки и на функцию є вибрана 2019. року. Социялдемократа є и бори ше за права женох. Критикує Русию пре напад на Україну, заклада ше же би Финска вошла до НАТО пакту и же би ше ЕУ отресла од руского ґазу. З другима словами, роби свою роботу найлєпше як зна у околносцох хтори ю знашли и то вам то цо ше дотика Сани Марин, премиєрки Финскей.

Е, тераз, Сана Марин, гражданка Финскей, єдна цалком кул и на месце жена. Ноши мартинки, идзе на концерти и фестивали и жиє живот. Нєнормално, то дакому завадза и кеди ґод ше зяви даяка фотоґрафия, лєбо знїмок на хторим Сана Марин „лудуєˮ, такой идзе штрельба нападох на ню, углавним з боку опозициї, док векшину Финцох баш бриґа цо вона роби приватно, док ґод роботу за хтору є плацена роби як треба.

И чом ше я вец лапел за случай Сани М, кед ше анї Финци нє стресаю пре тото? Га, прето же сом завидни. Якош бим любел кед би ми найвекша бриґа у живоце була цо роби наша премиєрка у шлєбодним чаше. Кед бим нє мал бриґу як плациц рахунки, як ришиц проблем хтори у нормалней жеми ришує комунална милиция, як висц украй з непотизмом и „знам чловека хтори ци поможе”, як пойсц на морє, а нє жиц на марґарину и хлєбу… Ниа, алє завидзим тим Финцом хтори тоти мойо бриґи нє маю, а маю суперкул премиєрку. Ми знаме шицки барз добре яку ми премиєрку маме, кельо є схопна и яки єй резултати, алє яку зме вигласали таку и маме. А Финци маю таку яку вони вигласали и то вам, менєй, лєбо вецей, „слика и приликаˮ того дзе вони, а дзе ми, и чом зме так далєко єдни од других.

И на мою жалосц, нє верим же ше тото пошвидко пременї, понеже у Сербиї од Маряновича, прейґ Цветковича, та по тераз маме квазипремиєрох, и каждого року зме вше далєй од того же би нам ше знова случел даяки нови Зоран Дїндїч, хтори у новшей историї вироятно бул єдини премиєр хтори бул у ранґу европских лидерох и хторому ше могло досц того зауважиц, алє му ше, исто так, вельо того нє могло анї оспориц, а можебуц главна од тих стварох – схопносц.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”.

