Сивчанє лєпши, Русин други на таблїчки

РУСКИ КЕРЕСТУР – У остатнїм колу єшеньскей часци Першенства, у Спортскей гали у Руским Керестуре, внєдзелю 13. новембра стретли ше стари рукометни ривали Русин процив екипи Сивец 69/2 дзе домашнї страцели з резултатом 25:36 (11:14).

Перши полчас домашнї бавяче одбавели релативно ровноправно. У другей часци стретнуца, госци швидко створели розлику од 5 ґолох, же би ю по конєц стретнуца ище вецей звекшовали. Госци були сиґурни у охрани док им напад функционовал безпрекорно.

И попри пораженя, рукометаше Русина други на таблїчки после першопласованого Сивца.

Ґоли на тим змаганю за Русин дали – Михайло Мудри и Милош Булатович по 5, капитен Славко Гербут и Филип Орос дали по 4 ґоли, Борис Югик и Мирослав Виславски дали по 2 ґоли, а Виктор Микита, Владан Боянович и Иґор Варґа дали по єден ґол.

