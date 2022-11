Шодрош, и нач нам держава, и нач им держава

На Дзень ошлєбодзеня городу, защита природней оази у Новим Садзе, познатей як Шодрош на побережю Дуная, закончела ше зоз покалїчованьом и приводзеньом даскелїх активистох, док числена полиция и жандармерия зоз шицких крайох Сербиї, здогадовала на часи Слободана Милошевича.

Случай Шодрош, мост хтори нєобходни, алє нє Шодрошу, и заобиходна драга коло городу, котра идзе директно през город по Булевару Европи, хтори нє ма валидну документацию и потупює Городски урбанистични план и вецей державни предписаня, лєм єден у рядошлїду таких подобних случайох у тей жеми. Шицки на силу, нє по предписаньох, шицко на чкоду гражданох, и так полняци кишенки политики и економскей номенклатури.

И кед уж тот случай пошоруєме як и нєдавни случаї цо их Александра Бучко и Мирослав Задрепко, цо фундаментално, цо лєм кус начишлєли у своїх колумнох, чловекови придзе опитац ше:

– Нач нам держава?

Нам держава грожи зоз приводзенями, висельованьом зоз квартельох пре комунални длуства, огромнима каматами пре пожнєнє уплати за комунални услуги, за трошительни и квартельни кредити (окрем странкових), допущує насилства и забойства ґу женом, миґрантом, ЛҐБТ особом…

Нам держава праве тото и тельо же пожадаме жиц у племенскей заєднїци и так претаргнєме з илузиями же нам держава тото цо пише у учебнїкох политичних наукох, на катедри на котрей преовладую либерални политични идеї.

Нам держава, по шицким судзаци, дойдзе глави.

З другого боку, нач ИМ держава?

Е, им держава треба же би солидарно обезпечели баґателне костиранє у скупштинох, солидарни державни крови над главу котри им поставаю и власни крови над главу, солидарни уплїви на природни цеки, же би на фундаменту тей солидарносци позберали високи профити, солидарно дзеля контакти котри оможлївюю дальши ище векши профит… Углавним ИМ держава скоро шицко гевто цо пише у учебнїкох марксизма о социялистичней держави як преходу до комунизма.

Им держава, по шицким судзаци, одумре, и буду жиц весело у комунизме.

А ми будземе жиц у варварских условийох. Най ше виправим – ми уж жиєме у варварских условийох, а ВОНИ – владаюца класа, уж у социялизму. Лєм би тото нє поведли анї за живу главу.

И най нє будзе забуни – то же владаюца политична и економска класа у Сербиї жиє у социялизме (так повесц), нє прето же су потомки комунистох (як наївно веря конзервативни). Социялизем жиє цала планета владаюцей класи. Капитализем, тота варварска система, важи лєм за широки народни маси по швеце. Капиталисти жию, так повесц, модерно (нє варварски як ми бидни), социялистично. Аж и теди кед почню войни. Обачели сце же нїч нє хиби лидером (шицким лидером, уключуюци и шветово), войни у України? Гей, праве так, нїч им нє хиби. Напроцив.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово".

