Вишло двочисло „Дзвонох”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Прешлей нєдзелї, у виданю керестурскей парохиї св. о. Миколая, вишло двочисло християнского часопису „Дзвони” за юлий и авґуст.

То и остатнє число за хторе прилоги пририхтал Юлиян Пап, хтори ше нєдавно упокоєл. У тим виданю и здогадованє на покойного др Янка Рамача, хтори часто сотрудзовал зоз тим часописом, як и на керестурского пароха и главного редактора „Дзвонох” о. Михайла Малацку, хтори ше упокоєл прешлого року.

Призначени и вецей духовни подїї – означованє ювилейох шестрох Служебнїцох, стретнуца за младих и за фамелиї, нащиви визначних госцох, паломнїцтва и друге.

Як превозисц конфликти у малженстве преглїбене у „Богословскей думки”, а и у тим чишлє призначени християнски шведоченя, живот святих и духовна поезия.

Нови „Дзвони” маю и електронске виданє на тим линку.

