За нового пароха нововербаскей парохиї меновани о. Данил Задрепко

ВЕРБАС – Зоз декретами нашого владики кир Георгия Джуджара, о. др Яков Кулич прешлого тижня розришени служби пароха у грекокатолїцкей парохиї Святого Владимира у Новим Вербаше. За нового пароха нововербаскей парохиї меновани капелан коцурски о. Данил Задрепко.

Декретом владики Джуджара, о. Задрепко будзе бивац у парохиялним доме у Новим Вербаше. Вон и надалєй будзе окончовац службу капелана у грекокатолїцкей церкви Успения Пресвятей Богородици у Коцуре, спрам потребох и догварки з парохом коцурским о. Владиславом Рацом. Йому за тото остава капеланска плаца з Коцура.

Обслуга филияли нововербаскей парохиї у Змаєве дозначена парохови о. Алексийови Гудакови з грекокатолїцкей церкви Покрова Пресвятей Богородици зоз Старого Вербасу.

