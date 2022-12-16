Жимски термин

Спущели ше зависи на 54. Драмски мемориял Петра Ризнича Дядї. Того року наша найвекша театрална манифестация ознова мала приємну фестивалску атмосферу, скоро шветочну. Солидно пополнєни репертоар представох за дзеци и за старших од хторих дзепоєдни по квалитету буду запаметани, премиєри, цепла сала полна патрачох, алє и конєц рока кед зме уж у шветох, зложели ше на найкрасши способ.

Звикли зме же ше Мемориял отримує наяр, алє то заправо нє традиция, алє пошлїдок „дружтвено-политичней” ситуациї од дзеведзешатих надалєй. Давно, Мемориял бул початком рока, концом жими. Паметам, кед нас водзели на дзецински забави, фасциновал ме огромни пец у сали з облачком за хторим горело, цо лїґал нафту же аж булькало у нїм.

У пандемиї термин Меморияла блукал – влонї бул у новембру, а залоньским у октобру. Тераз є ознова отримани вжиме, алє на концу рока. Вше баржей ми випатра же тот термин, начално диктовани з обставинами, анї нє такой-таки подли, алє аж напроцив.

На початку, Мемориял порушани як смотра рочней театралней продукциї по руски, а кед є вяри, як нам театрални живот почал гаснуц, часто заправо бул перша подїя у сезони. Окреме одкеди ше прешло на проєктни модел финансованя, хтори наклада же би проєкт хтори достал пенєжи бул реализовани у истим календарским року, маме двойнїсти проблем. Буджетски рок и театрална сезона у розкроку. Конкурси ше розписую на яр, а пенєж часто нє сцигнє по штредок рока. То за пошлїдок ма же ше ярнї представи часто муши поставяц напамят, без сиґурносци же кельо ше пенєжи достанє и кеди буду на розполаганю. Велї нашо дружтва медзи иншим и прето одустали од театру, окреме кед знаме же тота дїялносц, после орґанизованя фестивалох найдрагша у нашей култури. З другого боку, кед ше представа постави вєшенї, з премиєру такой вжиме же би ше оправдало проєкт, чежко ю отримац у живоце по шлїдуюци Мемориял, а ґу тому уж є лоньска. Анї най нє споминаме же, кед же бизме нарок ознова сцели Мемориял наяр, потамаль єст ище лєм даскельо мешаци…

Кед же би Мемориял и убудуце остал у тогорочним термину и фиксовал ше у календару руских културних подїйох за конєц рока, мигли бизме мац и полну театралну сезону, и єй смотру, збогацену з подаєдну премиєру на концу. Активнєйши и моцнєйши сцени могли би сукцесивно поставиц и по два представи до рока, єдну з ярню премиєру, а другу през єшень за Мемориял. Сцигло би ше можебуц за Мемориял обновиц и першу, окреме кед же нє велька продукция. У медзичаше, спрам можлївосцох давац репризи, госцованя.

Розумлїве, тота лоґика ма смисла лєм кед же ше до рока ознова даяк на горше нє пременя „дружтвено-политични” обставини.