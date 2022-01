Умарла Леона Гайдук (1935–2022)

НОВИ САД – Вноци медзи 9. и 10. януаром того, 2022. року, у 87. року живота, упокоєла ше у Новим Садзе Леона Гайдук, професорка и публицисткиня у пензиї.

Леона Гайдук (дзивоцке презвиско Лабош) народзена у Шидзе. Там закончела основну школу и нїзшу ґимназию 1949. року, а 1953. року закончела учительску школу у Шабцу. Року 1965. дипломовала педаґоґию на Филозофско-историйним факултету у Беоґрадзе.

Робиц почала у Соту такой по законченю учительскей школи (1953), вец у Бачинцох (1956) и у Сримскей Митровици (1959-1966). Понеже здобула и академски ступень образованя, од 1966 по 1973. рок робела як просвитни совитнїк у Медзиопштинским просвитно-педаґоґийним заводу у Зеници, а потим у Педаґоґийним заводу Войводини у Новим Садзе од 1973 по 1990. рок, кед пошла до заслуженей пензиї.

У периодзе 1981-1985. рок свойо способносци потвердзела и як професор педаґоґиї, методичар и ментор студентом руских оддзелєньох Педаґоґийней академиї зоз Зомбора у Руским Керестуре

Окреме значна єй публицистична дїялносц. Свойо фахово роботи обявйовала на сербским и на нашим язику. Обявела шейсц фахово кнїжки на сербским и єдну моноґрафию на руским язику. То обсяжна моноґрафия (понад 600 боки!) под насловом „Руснаци у Шидзе 1900-1950“. То єдна з найобсяжнєйших моноґрафийох на нашим язику (и найдокументованша!) .

Свойо фахово статї з обласци воспитно-образовней роботи обявйовала у вецей фахових часописох, зборнїкох и билтенох цо виходзели у Новим Садзе, Беоґрадзе, Заґребе и Сараєве. Було их понад 130. По руски обявйовала у наших публикацийох, насампредз у календарох, потим у новинох „Руске слово“ и у рочнїку „Studia Ruthenica“, дзе обявела понад 20 обсяжни написи фахового и моноґрафского змисту. Була и єден зоз стаємних рецензентох за руски учебнїки у Покраїнским заводу за видаванє учебнїкох у Новим Садзе.

Пензионерски роки препровадзела у Новим Садзе. З часу на час дацо и обявела у Студиї рутеники. Шицки єй написи оддиховали з високим интелектуалним знаньом и ерудицию. Мала значни плани за свою публицистичну дїялносц, алє ю хорота у тим онєможлївела.

Похована є у Шидзе 11. януара того року.

Вичная памят!

