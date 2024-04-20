Безрозумносц гомо сапиенса

Лєм пред 4 роками, припаднїки файти гомо сапиенс сапиенс, указали свою мудросц (сапиенс) у цеку пандемиї вирусу Ковид 19, зоз планетарнима заєднїцкима моцами створели вакцину и тиж так племенїтосц – през планетарну емпатию, бриґу и солидарносц. Голєм на початку. И поведло би ше, то було то од припаднїкох файти гомо зоз двойнїстим сапиенсом.

Праве кед заєднїцки нєприятель файти победзени, уж 2022. року Русия (австроугорского ушореня, або Путинов маєток) нападнул Україну (тайкунска держава можебуц найлєпши опис) одношаци уж як то у войни, безчислени людски и материялни жертви, и з тим – енормне подрагшенє на ґлобалним уровню.

Тота война тирва. И тота война покус за буджаком. Бо други фронт, гевтот под нєпреривнима тензиями и през 20. и през 21. вик – блїзковосточни, ознова ше нашол у войни. Вирска фундаменталистична орґанизация зоз Палестини – Хамас, виведла напад на израелски мети, а держава Израел врацела з гевтим цо уж меноване – ґеноцид над палестинским народом.

А вец пред пар днями и Иран (теократска держава) нападнул з ракетами на Израел. Пред тим держава Израел (скоро теократска держава) бомбардовала иранску амбасаду у Дамаску, главним городу Сириї. У Сириї (руйнована держава) дзе война тирва од 2011. року.

Зєдинєни Америцки Держави (двопартийна, расистична держава з вельким числом християнских фундаменталистох), екстремно правоорєнтованима або голєм конзервативнима. И барз часто им главни союзнїки поставаю найгорши нєприятелє (случай талибанох, Муслиманских братох и актуалного Хамаса…) шицки з лїстини цо перше були союзнїки ЗАД.

Ту Европска уния, виросла на териториї хтора видумала фашистох, пестовала их, (Портуґалия, Шпания, Греческа по 1974. рок) чувала их за пресаду (знова Италия, а ту и Мадярска и Польска и знова держава Австрия, и цала лепеза конзервативцох ширцом Европи, хтори би дзечнє були фашисти, кед би то нє було – просте и примитивне, а Европа люби свой имидж модерного урбаного штредку). Вшелїяк най надпомнєм похребцину ЕУ – Нємецку, хтора уж пол рока забранює, одказує сходи (аж и гевти литературни, а дзе политични), на котрих би ше чуло глас Палестини, або за Палестину.

И просто чловек да нє вери же єдна иста файта, лєм пред 4 роками, правела вакцину процив вирусу зоз заєднїцкима напруженями, а лєм два роки познєйше, знова за предводнїкох ма шицких гевтих людзох хтори маю имаґинарних приятельох на нєбе и кишенки полни з кирвавим пенєжом.

Становиска висловени у тим тексту виключно авторово и нє вше одражую ушорйовацку политику новинох „Руске слово”