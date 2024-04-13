Швет на дланї

Ище у 17. вику нємецки филозоф Ґотфрид Вилхелм Лайбниц висловел познату максиму же тот наш швет найлєпши од шицких можлївих. Нєшка ше мож опрец на тото Лайбницово оптимистичне думанє и повесц же три ключни слова у терашнїм швеце, хтори дефиную и прешвечую же жиєме у найлєпшим можлївим швеце, то можлївосци, знанє и шлєбода.

У зависносци од угла патреня пред нєшкайшима ґенерациями можлївосци вельки, бо то ґенерациї хтори виросли з интернетом и мобилну телефонию, а нєшка ше ґу тому приключела и штучна интелиґенция. На шицко тото мож патриц и зоз перспективи же тоти ґенерациї буду зочени зоз климатскима пременками, економскима шлєбодами, правнима нєєднакосцами ширцом швета, а то гевто цо указує на песимистичнєйши часи. Праве тот песимизем могол би их порушац и унапрямиц на инициятиви же би креирали лєпши швет од того котри нашлїдзели и у котрим жию.

И ключне слово ту одвичательносц хторе шицко тото обєдинює, бо зме шицки одвичательни за свойо поступки, одлуки и слова и, з тим ше треба цо скорей зочиц. Превжац одвичательносц за тото цо робиме и за слова хтори хаснуєме, бо их нєшка увидзи цали швет пре комуникацию хтора ше случує на интернету, а хтора, як дакеди давно у Атини на централней площи, на аґори, явне место ґлобализованого швета.

Нєшкайши швет понука можлївосци усовершовац ше як формално так и нєформално, през рижни платформи и учиц о шицким цо нас интересує. Нє вязани зме за єдно место, єдну державу або єдну роботу, бо исную нагоди пременїц шицко. Зоз шицку доступну технолоґию мож ше повязац з вельким числом людзох и здружено применїц иснуюце знанє. Експерименти ше случую, а сотруднїки источасно на рижних континентох. З векшим числом доступних информацийох лєгчейше зложиц цалосну слику. То драга по котрей мож витвориц лєпши швет ґенерацийом хтори приходза.

Нови ґенерациї маю вецей можлївосци, знаня и шлєбоди як гоч хтора ґенерация опрез нїх. Нагода то формовац швет у котрим жиєме на способ хтори по тераз нє видзени. Млади тоти хтори ше можу повязац з людзми у цалим швеце и зєдинїц ше коло заєднїцких цильох и витвориц их. Швет нєшка наисце ґлобални валал, маме го на власней дланї и можеме путовац у секундох. Кажду добру праксу у швеце мож применїц и на наш локални штредок.

Маме можлївосци присуствовац на преподаваньох еминентних фаховцох з цалого швета, а нє мушиме буц у истей просториї. Можеце дискутовац о проблемох з людзми зоз цалого швета и достац нови попатрунок на стари проблем. Кед нашо роздумованя дзвигнєме на ґлобални уровень и престанєме роздумовац у рамикох наших малих штредкох, злєпшаме и тот наш мали штредок. Наиходзаци ґенерациї тоти котри годни пременїц шицко на тим швеце, алє лєм теди кед освидомя свойо можлївосци, знаня и шлєбоди.

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