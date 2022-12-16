У Новим Садзе представени „Анґлийско-руски словнїк”

НОВИ САД – Перша промоция кнїжки „Анґлийско-руски словнїк” чийо авторе проф. др Михайло Фейса, мср Марина Шлемендер и мср Славица Чельовски отримана вчера, 15. децембра, у Кино сали на Филозофским факултету у Новим Садзе. У кнїжки чийо видавателє Завод за културу войводянских Руснацох, Одсек за русинистику Филозофского факултета и Руска матка, обробени коло 50 тисячи слова, а наменєни є широкому хаснованю – насампредз у настави и прекладательстве.

Гоч од дзеведзешатих рокох кед ше анґлийски почал баржей учиц и хасновац у нашией образовней системи та надалєй маме даскельо хасновити двоязични публикациї, „Анґлийско-руски словнїк” затераз найобсяжнєйше и найкомплетнєйше лексикоґрафске виданє. Ґу тому, обрабя и терминолоґию з облаци рахункарства, еколоґиї, родней ровноправносци и других обласцох хтори окреме актуализовани у нашим чаше.

На промоциї спред авторох бешедовали проф. др Михайло Фейса и мср Марина Шлемендер, спред видавательох директор Заводу за културу войводянских Руснацох Саша Сабадош, а спред Городу Нового Саду хтори финансовал публикацию, помоцнїк городоначалнїка Александар Петрович.

Понеже ше тота публикация нє предава а тираж огранїчени, дистрибуовац ше виключно будзе на наступних промоцийох. Шлїдуюца будзе у Руским Керестуре 28. децембра, а потим у Коцуре 13. януара 2023. року.