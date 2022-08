ШИД – Вчера отримана 76. схадзка Општинскей ради (ОР) на хторей розпатрени звити о ступню ускладзеносци планованих и витворених активносцох явних подприємствох, як и Предлог одлуки о одредзованю максималного числа занятих на нєодредзени час у Општинскей управи.

ОР тиж розпатрела и вецей вимоги физичних и правних особох, як и єдно писмо о намирох.

