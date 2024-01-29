Националне швето з локалним акцентом

Централна преслава Националного швета Руснацох внєдзелю отримана у Дюрдьове, а того року тот наш вельки валал други раз бул домашнї сходу шицких Руснацох у Републики Сербиї.

Преслава у Дюрдьове у даскелїх елементох одступела од концепту на яки зме звикли остатнїх рокох. У дюрдьовскей церкви нє служена Благодарна служба, алє була Вечурня. Як уводна програма преслави нє була уметнїцка вистава малюнкох лєбо скулптурох, алє у Рускей школи отворена вистава експонатох з валалских музейних збиркох. Звикли зме на Шветочней академиї видзиц нашо найлєпше, репрезентативни прегляд цалей рускей виводзацкей култури – солистох, ґрупи, оркестра, з почесну улогу у програми за домашнїх, дараз главну, дараз миниятуру.

Вистава у Рускей школи указала ше як добри поцаг орґанизаторох – нє лєм же и ширша руска явносц мала нагоду видзиц цо Дюрдьовчанє з любову и почитованьом збераю и чуваю, алє з тей подїї тиж повторена молба, аж апел, же то лєм перши крочай. Попри часу, труду и добрей дзеки ентузиястох, нєобходна и институцийна потримовка же би тота музейна збирка постала адекватни, тирваци и стаємни здогаднїк на богату традицию и чесну историю руского Дюрдьова. Нє лєм же ю заслужел тот валал, алє и цала заєднїца. Заслуги и доприношенє Дюрдьова и Дюрдьовчанох за розвой и напредованє вкупного руснацтва на тих просторох акцентовани и у информативней конферанси на Шветочней академиї з хторей ше могло здогаднуц прецо тот валал вєдно з Керестуром и Коцуром, нєрозлучна часц Першого триюмвирату кед слово о Руснацох у Бачкей, та и ширше и далєй.

На Шветочней академиї, орґанизаторе, насампредз домашнє КУД „Тарас Шевченко” опредзелєли ше у першим шоре опрец на власни моци, а фокус програми положиц на традицию. Шмела одлука була положиц на бину млади Народни оркестер дюрдьовского Дружтва у хторим, очиглядно, талантовани и перспективни музичаре, алє им ище треба зберац искуства. Чкода же пре концепт Академиї Дюрдьовчанє нє могли указац свой нєшка наймоцнєйши адут, Фолклорни ансамбл хтори тераз вироятнє наш найквалитетнєйши танєчни состав. Медзитим, главна дилема шлїдуюца ‒ кед ше здогаднєме же Дюрдьов домашнї нашого националного фестивалу жридлового шпиваня „Най ше нє забудзе” дзе ше дошлїдно инсистує на твардим почитованю традициї у наступе и репертоару, упечаток же на Шветочней академиї хибело – традициї. Односно, же як омаж матичному Фестивалу, фокус баржей будзе на жридлових шпиванкох за яки у Дюрдьове єст и притоки, а и квалитетних виводзачох, же будзе пасово сукнї и фитюли по хторих дюрдьовске Дружтво препознатлїве у цалим руснацтве.

Но, репертоар бул базовани на новших нумерох зоз „Ружовей заградки”… Принєсло то єдно наисце красне нєсподзиванє, дует Мирели Тимко и Марка Радишича. Обидвойо реномовани солисти уж роками у самим верху нашей шпиванки, а тераз першираз наступали вєдно. Компатибилни сензибилитети и енерґиї указали ше як одлична комбинация и мож ше лєм наздавац же тот дует увидзиме и на даєдней з наступних „Ружових заградкох” лєбо ревийох на „Червеней ружи”.