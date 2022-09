У Добри вечар, Войводино

НОВИ САД – У нєшкайшей емисиї Добри вечар Войводино у першей часци будзе розгварка зоз доктором Михайлом Фейсом Науковей конференциї шветових фаховцох зоз обласци русинистики котра отирмана у Будапешту, а тиж и о упису на факулет и обставинох на Оддзелєню за русинстику.

У другей часци емисиї будзе емитована найновша емисия за младих „ Мулти Куцик ”.

Емисия „Добри вечар, Войводино” почина на 20,30 годзин, а будзе репризована такой наютре (пияток) вноци на 3,10 годзин и дополадня на 9 годзин.

