ШИД – На статковим пияцу отриманим всоботу, кукурицu ше предавала по 4.000 динари за 100 килоgрами. цо значне звекшанє з оглядом же ше y донєдавна предавалo по 3.500 динари за метер.

Тиж, и за такволани „тритикал“, парасти питали 4.000 динари за 100 килоґрами, а у понукнуцу нє було прашата як звичайно.

(Опатрене 17 раз, нєшка 17)