РУСКИ КЕРЕСТУР – На базену у Руским Керестуре, на соботу 15. октобра на 14 годзин будзе Явни тренинґ за шицки ґенерациї, з цильом порушац ше на здравши живот.

Тренере буду Саня Еделински з Атлетского клубу „Русин”, Лїляна Еделински водителька Рекреациї за жени, Мария Гарди водителька Фитнес ходзеня (Fitness walk), и нутрициониста Михаела Миленкович.

Потримовка Месна заєднїца а спонзор Юарбис доо.

