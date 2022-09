На Науковей конференциї у Будимпешти участвовали Папуґова и Фейса

БУДИМПЕШТА – През три днї, од 15-18. септембер, у Будимпешти у Мадярскей отримана Наукова конференция „Шветова русинистика нєшка꞉ питаня теориї и пракси” на хторей участвовали и державна секретарка у Министерстве за людски и меншински права и дружтвени диялоґ Олена Папуґова и проф. др Михайло Фейса.

На Науковей конференциї свойо реферати представели вкупно 15 Руснаци зоз Мадярскей, Словацкей, України и других державох, а медзисобно дискутовали о руским язику, фолклору, националним идентитету и историї.

Професор Фейса свой реферат „Доприношенє русинистики проф. др Юлияна Рамача” представел на першей схадзки отриманей у Парламенту Мадярскей, а Папуґова бешедовала о законох хтори у Сербиї реґулую службене хаснованє руского язика, а дала и огляднуце на закони у образовней системи.

Тогорочну Наукову конференцию завар др Михаил Капраль, предсидатель Руского наукового института, визначуюци нєобходносц лєпшей комуникациї медзи Руснацами по швеце и значносц дальшей дружтвеней роботи медзи науковцами з державох у хторих жию карпатски Руснаци.

Конференцию орґанизовал Руски наукови институт „Антоний Годинка”, а потримала ю Влада Мадярскей и Вседержавна русинска самоуправа.

