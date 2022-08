Нєодлуга будзе закончена реконструкция школского двору

РУСКИ КЕРЕСТУР – Роботи на реконструкциї часци двора Основней и штреднєй школи зоз домом школярох Петро Кузмяк нєодлуга буду закончени, же би були готови по початок нового школского року.

З тей нагоди школу нащивели предсидатель Општини Кула Дамян Милянич зоз сотруднїками, и директорку Школи Наталию Будински. Милянич визначел же за тоту роботу локална самоуправа опредзелєла 11 милиони динари, од чого 7 милиони з општинского буджету, а остаток од Покраїнскей влади.

Робота на реконструкциї почала штредком юлия и двор достанє нови сучасни випатрунок.

