Нєшка концерт „Квет рижнородносци”

НОВИ САД – На сцени „Пера Добринович” Сербского народного театру у Новим Садзе будзе отримани концерт „Квет рижнородносци” на хторим наступя музични состави националних заєднїцох Войводини, медзи нїма и народни оркестер „Юлиян Рамач чамо” Дома култури Руски Керестур.

Як специялни госци, наявени оперски шпивач Бела Маврак и виртуоз на гармоники Лело Ника. Концерт ше реализує у рамикох проєкта „Дунайске морйо” НС ЕПК 22, а соорґанизаторе заводи за културу меншинских националних заєднїцох у АП Войводини.

Початок концерта на 20.22 годзин, а уход безплатни.

