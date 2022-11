Нови термин оправдал очекованя

Участвовали вецей як 250 викладаче зоз Сербиї, Чарней Гори – жеми партнеру Сайма, з Босни и Герцеґовини, Републики Сербскей, Сиверней Македониї, Горватскей, Словениї, Мадярскей, Турскей, Румуниї, Кипру, Болгарскей, Ираку и Австриї.

На Новосадским сайме од 17. по 19. новембер отримани 53. Медзинародни саям туризма. Саям отримани у новим термину и по реакцийох викладачох, сполнєл очекованя. У гали „Мастер” представели ше туристични аґенциї, орґанизациї, дїловни здруженя, туроператери, готели, банї, терми, национални парки, осиґуруюци хижи, явни подприємства, винариї и дестилериї, мали продукователє єдзеня и напою. На числених штандох орґанизовани деґустациї и наградни бависка, на туристични путованя одобровани попусти од 10 до 20 одсто, а нащивителє могли купиц и продукти з млєка, меса, ручни роботи, вина, палєнки и други продукти. Жем партнер сайма Чарна Гора наявйовала аранжмани за жимованя, дочек Нового року и за лєтованє у їх познатих приморских местох.

Покраїнски секретарият за привреду и туризем шицки три днї добре виплановал. Перши дзень представени млади и образованє у туризму. Шицки штреднї фахово школи и факултети хтори маю туристични напрями з реґиону були им госци, медзи нїма и Основна и штредня школа з домом школярох „Петро Кузмяк” з Руского Керестура. Други дзень сайма бул пошвецени реґионалному повязованю, а треци дзень богатству рижнородносци Войводини, женскому поднїмательству и старим ремеслом.

ПРЕДСТАВЕНИ ҐАСТРОНОМИЯ И ВИНАРИЇ

Саям туризма мал потримовку Туристичней орґанизациї Войводини, ТО Нового Саду и ТО Сербиї, представени културни, образовни и вирски туристични дестинациї, ґастрономска рижнордносц, квалитетни вина и винариї, предстояца Жимска фантазия у Новим Садзе. ТО Сербиї представела брошуру „52 викенди” з карту Сербиї, по хторей мож плановац путованя, а представело ше и Здруженє баньох Сербиї. Нащивительох интересовало дзе мож пойсц за дочек Нового року у иножемстве и путованя до Турскей, Греческей, Єгипту, Шпаниї, по Медитерану… На дньох кариєри роботу понукали готели на Кипру, UR Vida Foods & Coffee з Нового Саду, Милениюм осиґуранє, а приявели ше 66 заинтересовани за роботи кухара, бармена, помоцних роботнїкох, совитнїкох за предаванє осиґураня.

Вельку увагу прицагнул и Фестивал войводянских фестивалох Роґаль. За нащивительох 53. Сайма туризма хтори купели уходнїци орґанизоване и Дарунок-бависко, на концу остатнього дня вицагнути 19 добитнїки и їх мена, як и мена даровательох хтори ше находза на сайту Новосадского сайма.

УРУЧЕНИ СЕРТИФИКАТИ „НАЙЛЄПШЕ З ВОЙВОДИНИ”

Всоботу, 19. новембра, у рамикох Сайма туризма, у павильону Покраїнского секретарияту за привреду и туризем, святочно уручени сертификати о хаснованю ознаки квалитета продуктох, услугох у манифестацийох „Найлєпше з Войводини” за 2022. рок. Тоту ознаку достал 21 хаснователь за катеґориї продуктох, услугох, ремеселских продуктох и манифестацийох.

Комисия, чийо члени представнїки Туристичней орґанизациї Войводини и ДОО „Юґоинспек – Нови Сад” принєсла одлуку хто тогорочни ношителє ознакох „Найлєпше з Войводини”. По їх професийним суду наградзени квалитет, професийносц, пошвеценосц, креативносц и иновативносц у дїлованю. Комисия тиж, после запровадзеней контроли, утвердзела же прешлорочни ношителє знака „Найлєпше з Войводини” у подполносци оправдали тото важне припознанє за квалитет и ознаку.

Покраїнски секретар за привреду и туризем др Ненад Иванишевич з нагоди уручованя сертификатох „Найлєпше з Войводини” наглашел же треба же бизме були пишни же маме квалитетни продукти, єдзенє, вина, услуги, рижнородни манифестациї и подїї хтори збогацую привредне и туристичне понуканє Войводини.

ЕКОНОМСКИ ПАТРИОТИЗЕМ

– Идея цалого проєкта то розвой економского патриотизма, бо ми нєшка продукуєме вершински вина, вершински сири, Войводина ма вершинске ґастрономске понуканє и винїмне понуканє манифестацийох и вецей як пол милиона туристох, хтори маю нагоду видзиц и цо то шицко „Найлєпше з Войводини” – гварел секретар Иванишевич.

Вон сертификати уручел шицким ношительом у присустве почесних госцинских, столнотенисерки и параолимпийки Нади Матич и вицешампионки Европи у руцаню копля Адрияни Вилаґош, хтори тиж вельки приклад професийносци, упартосци и витирвалосци и „Найлєпше з Войводини”.

Присутним бешедовал и директор Новосадского сайма мр Слободан Цветкович, понеже Новосадски саям достал ознаку и сертификат „Найлєпше з Войводини” у катеґориї манифестацийох – за Медзинародни польопривредни саям.

У КАТЕҐОРИЇ СТАРИ РЕМЕСЛА

Продукция шматох и предметох зоз бундичкох кушнїра Мирослава Сорочки з Беркасова ношитель ознаки „Найлєпше з Войводини” за шапки и першняки з баранчецових бундичкох. Його кушнїрска роботня єдна з малочислених фамелийних роботньох з длугу традицию од 50 роки и ма заокружену продукцию, зоз сировей скори по готови продукти зоз скори и бундичкох. Найвецей су ориєнтовани на преробок скори зоз домашнїх животиньох и дзивини, як и на правенє шматох и предметох зоз скори и бундичкох.

– Родичи ми робели як кушнїре, та сом тоту роботу научел од дзецинства. Вони ми и тераз помагаю, як и моя фамелия, синове, спрам своїх можлївосцох и обовязкох у школи и супруга, хтора занята як медицинска шестра. Клима ше остатнїх рокох пременєла, жими нє таки моцни и длуги як дакеди, алє заш лєм єст жимни периоди и єст витру. Найвецей ше предава першняки, бо ше их ноши и вжиме, и вєшенї, и на яр и у нїх мож робиц, руки шлєбодни, а цело защицене од жими. Найвецей предавам прейґ интернету так же за мойо продукти єст вельке тарґовище (www.facebook.com/KrznarijaSorockoMiroslav ) – гвари Сорочко.

Єдна з предносцох бундичкох з баранчатох то же материял природни, нє заґадзує околїско, лєгко ше у природи розпадує, а найважнєйше же у таких шматох цепло. Єдини кушнїр у Сриме, Мирослав Сорочко, порушал инициятиву же би ше кушнїрске ремесло положело на лїстину нєматериялного културного нашлїдства.

