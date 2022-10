ШИД – Заключно з 14. октобром у Општини Шид пописани 16.878 жителє и 8.276 ґаздовства и квартелї, гварела Бояна Мравик, предсидателька Пописней комисиї за Општину Шид.

Мравикова додала же на попису анґажовани 63 пописоваче и дзевец инструкторе и же по тераз нє було проблеми у пописованю.

(Опатрене 12 раз, нєшка 12)