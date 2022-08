Почала реконструкция оводи у Чуроґу

ЧУРОҐ – Реконструкция оводи у Чуроґу почала прешлого тижня. У плану же би овода мала нову канализацию и у самим обєкту, алє и звонка, як и нови водокотлїки и нови чопи. Окрем того, бетонски дражки хтори препадли майстрове розбили и у плану же би ше виляло коло тристо квадратни метери нового бетону. Тиж так, вибудована и нова простория у рамикох самого обєкту. Тоту роботу финансовала локална самоуправа.

И скорей ше укладало до того обєкту, а средства, окрем локалней самоуправи, видвоєла и Покраїнска влада. З тей нагоди зоз оводи, хтора ше находзи у будинку Основней школи ,,Дюра Якшич”, гварели же им окреме мило же компетентни служби препознали же дзеци основа дружтва и же им оможлївели же би нови знаня здобували у найлєпших условийох.

(Опатрене 18 раз, нєшка 18)