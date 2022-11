РУСКИ КЕРЕСТУР – Перше стретнуце родичох и дзецох першопричашнїкох будзе орґанизоване у церковней сали, на нєдзелю 20. новембра.

За врионаучни дзеци инфомрация же виронауку од трецей по шесту класу основней школи будзе тримац ш. Авґустина Илюк у Центру бл. Йосафати од 11 годзин.

За школярох од седмей класи та старших, виронаука ше за тераз будзе отримовац у просторийох Каритасу пиятками на 20. годзин.

