Попис у општини Кула при концу

КУЛА – Попис жительства и обисцох котри почал 1. октобра того року, у шицких населєних местох општини Кула при самим концу.

На териториї општини Кула за попис були предвидзени коло 15 500 обисца, а потераз пописани вецей як 13 000, цо виноши коло 85 одсто.

По остатнїх, нєурядових доступних податкох, у Руским Керестуре остало пописац ище 300 обисца, у Кули 800, у Червинки 600, у Липару 40, у Крущичу 200 и у Сивцу 450.

Попис будзе тирвац заключно зоз пондзелком 31. октобра, кед би шицки пописоваче требали закончиц роботу на терену.

