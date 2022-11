Представена виберанкова лїстина „Руска Матка за Руснацох”

ШИД – У Руским доме вчера ше представела виберанкова лїстина число пейц „Руска Матка за Руснацох” за наступни веберанки за Национални совит Руснацох.

Перши на лїстини професор др Михайло Фейса перше з тей нагоди представел „Правопис руского язика з правописним словнїком” чий є автор вєдно зоз мр Гелену Медєши, а тиж представел и „Малу историю Руснацох” автора Ивана Попа.

О тей кнїжки бешедовал и кандидат на лїстини Дюра Папуґа, хтори представел и найновше число глашнїка Рускей Матки „Руснак” у хторим значне место забераю теми о попису жительства у Републики Сербиї як и актуална тема виберанкох за нове зволанє Националного совиту Руснацох.

Професор Фейса з тей нагоди наглашел же фахово особи треба же би були нє лєм у култури алє и у других обласцох од фундаменталного значеня за руску националну заєднїцу як цо образованє, язик и информованє.

Вон тиж виражел закладанє же би руководзаци зоз спомнутей лїстини на найвисших одвичательних функцийох у Националним совиту робели як волонтере.

