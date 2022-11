ШИД – Представнїки виберанковей лїстини „Вєдно за Войводину” – ОЛЕНА ПАПУҐА, число два, за наступни веберанки за Национални совит Руснацох кандидатка Олена Папуґа, перша на лїстини и кандидат Славко Надь вчера нащивели Шид.

Вони перше були на Служби Божей у церкви Преображеня Господнього, а после богослуженя вирним дзелєли виберанково флаєри своєй лїстини.

Тиж ше после на Парохиї стретли зоз дзепоєднима вирнима и представели закладаня своєй виберанковей лїстини.

