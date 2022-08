Розписани фото-конкурс на тему „Кула на фотоґрафийох”

КУЛА – Народна библиотека Кула, у сотруднїцтве зоз локалну самоуправу, того року розписала други фото-конкурс „Окулар”, на тему „Кула на фотоґрафийох”. Конкурс тирва по 1. октобер 2022. року, право участвовац маю шицки полнолїтни особи хтори жию на териториї тей општини, а найлєпши фотоґрафиї буду обявени на окреме публикованим сету розгляднїцох Кули.

Циль орґанизаторох же би зоз тим конкурсом локалним фотоґрафом понукли можлївосц през обєктив и фотоґрафиї, пренєсц емоциї и виприповедац свою приповедку о општини Кула.

Окрем наградох значни сеґмент за самих уметнїкох то вистава, алє и публикованє фотоґрафийох, а того року, найлєпши фотоґрафиї буду обявени на окреме публикованим сету розгляднїцох Кули.

После законченя конкурсу и додзельованя награди будзе отримана и вистава на хторей буду приказани двацец найлєпши роботи.

Конкурс тирва по 1. октобер, а подробнєйше о конкурсу як и шицки нєобходни информациї мож найсц на сайту Народней библиотеки Кула.

