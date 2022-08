Тирва конкурс за „Коцурску чутку 2022”

КОЦУР – Орґанизацийни одбор 12. Коцурскей чутки поволує гумористох и сатиричарох зоз тих просторох же би участвовали на явним конкурсу Медзинародного фестивалу гумору и сатири Коцурска чутка/ Куцурски клип/ Kuczorai csutka/ Kucura Corncob 2022.

Теми на спомнутим конкурсу – 1. Цо зоз Националну стратеґию? и 2. Шлєбодна тема. Роботи на сербским, руским або, на мадярским язику, зоз обезпеченим прекладом, посилац на е-адресу mihajlo.fejsa@ff.uns.ac.rs.

По словох предсидателя Орґанизацийного одбору КЧ 2022 проф. др Михайла Фейси, свойо идеї креативци можу пренєсц зоз карикатуру, афоризмом, вицом, гумореску (зоз гумористичну приповедку або писню) и сатиричним твором (зоз писню або приповедку).

Конкурс отворени по 12. септембер 2022. року.

