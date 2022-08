У новим „Руским слове”

НОВИ САД – Трицец треце число новинох „Руске слово” у рубрики Тижньовнїк пише о пририхтованю нового Акцийного плану за витворйованє правох националних меншинох, а ту и звит зоз схадзки УО НВУ „Руске слово”.

На Наших местох дати звит зоз схадзкох СО Кула и СО Вербас, док Економия пише о протесту польопривреднїкох, ювилею Новосадского сайму, наявює Днї керестурскей паприґи и понука розгварку зоз тарґовцами на пияцу у Дюрдьове.

На бокох Култури и просвити мож пречитац розгварку зоз добитнїком награди „Микола М. Кочиш” Михалом Рамачом, ту и звит зоз концерта „Квет рижнородносци”, а наявени и Фестивал жридлового шпиваня „Най ше нє забудзе” котри на соботу будзе отримани у Дюрдьове.

Юлияну Папандриш зоз Петровцох и Владимира Гардия Вачу зоз Руского Керестура читаче можу упознац у рубрики Людзе, роки, живот.

Духовни живот зазначел як преславене швето Успениє Богородици у Водици и Маковея у Дюрдьове.

На Спорту дата вистка о Мото-стретнуцу у Керестуре и резултатох наших клубох на самим початку новей першенственей сезони.

И у тим чишлє єст рубрика Хладок и горуци тепши, а як додаток вишла Дом и фамелия.

