Умарла др Радмила Шовлянски (1930-2022)

НОВИ САД – Всоботу, 30. юлия, у Новим Садзе у 92. року живота престало дуркац шерцо др Радмили Сакач-Шовлянски, до нєдавна активного члена Дружтва за руски язик, литературу и културу у Новим Садзе и єдного з авторох Словнїка медицинскей терминолоґиї (сербско-латуинско-руски), котри видало спомнуте дружтво 2007. року.

Др Радмила Шовлянски ше народзела у Беоґрадзе 23. марца 1930. року, алє одросла у Дюрдьове, дзе закончела и основну школу. Єй оцец доктор медицини Александер Сакач бул познати руски културни дїяч, автор познатей публикациї „Русски батог“ и єден зоз сновательох Културно-просвитного союзу югославянских Русинох, а мац була тиж доктор медицини София Райхел. Гоч єй мац нє була Рускиня, Радмила добре бешедовала по руски по конєц свойого живота.

По законченю основней школи реалну ґимназию закончела у Осиєку, а дипломовала на Фармацеутским у Заґребе 1953. року.

Докторску дисертацию Ступень и швидкосц деґрадациї даєдних пестицидох при условийох интензивней хемийней защити рошлїнох одбранєла 1971. року на Фармацеутским факултету у Беоґрадзе. То була перша дисертация тей файти, обявена 1972. року.

Од 1953 по 1957. рок робела як апатикарка у Србобрану, вец у Воєним шпиталю у Петроварадинє тиж як апатикарка, и у Народней апатики у Тителу. Од 1957. по 1961. рок була у служби Покраїнского секретарията нукашнїх дїлох и специялизовала токсиколоґийну хемию на Институту за судску медицину Медицинского факултета, Институту за токсиколоґийну хемию Фармацеутского факултета, Воєномедицинскей академиї у Беоґрадзе и Институту за здравствену защиту у Новим Садзе и часточнє на медицинских факултетох у Заґребе и Любляни.

У Центру за криминалистику и судску медицину, вєдно зоз своїм супругом др Мирославом Шовлянским, основала Центер за криминалистику и судску медицину зоз токсиколоґию Покраїнского секретарията нукашнїх дїлох у Новим Садзе (нєшка Институт за судску медицину Медицинского факултета).

У 1965. року є вибрана за асистента, 1972. за доцента, 1978. за позарядового професора, а 1984. за порядного професора на Польопривредним факултету у Новим Садзе.

Добитнїк є велїх наградох и припознаньох, медзи котрима Награда за животне дїло Здруженя универзитетских професорох и наукових роботнїкох, Грамоти Здруженя за защиту рошлїнох и Медалї чесци.

Як пензионерка була активни член Дружтва за руски язик, литературу и културу у Новим Садзе.

Похована будзе нєшка, 1. авґуста, на 10,30 годзин на Новосадским теметове.

Вичная памят!

(Опатрене 7 раз, нєшка 7)