ДЮРДЬОВ – На нєдзелю, 30. октобра у Дюрдьове, у просторийох КУД „Тарас Шевченко”, з початком на 18 годзин будзе виведзена монодрама „Мешачково слизи” зоз циклусу сказкох за дзеци и одроснутих зоз циклусу „Вандровкаш”.

Автор тексту Ирина Гарди Ковачевич, режисер Владимир Надь Ачим, а представу виведзе доаєн рускей театралней дїялносци РНТ „Петро Ризнич Дядя” Емил Няради.

