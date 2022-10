Вишли септемберски „Дзвони”

РУСКИ КЕРЕСТУР – Тей нєдзелї керестурска парохия видала септемберске число християнского часопису „Дзвони”.

„Дзвони” преноша поволанку епарха Георгия Джуджара же би ше нашо вирни у попису жительства, хтори тирва по конєц октобра, вияшнєли як грекокатолїки.

„Вше з людзми и за людзох” – текст Михала Рамача зоз 1994. року о керестурскому парохови Михайлови Макайови чия 100-рочнїца од народзеня ше наполнює у октобре, а ту и виривок з єдного тексту о. Макая. У септембре ше наполнєл рок од упокоєня керестурского пароха о. Михайла Малацка чий текст „Вистка” актуални окреме тераз, док тирва попис. Стаємни сотруднїк нашого часопису, Юлиян Пап, упокоєл ше у септембре, чия биоґрафия як и його преклад познатей духовней приповедки „Пах” Бруна Ферера обявени у тим чишлє.

У „Богословскей думки” зворушлїве християнске шведоченє єдней фамелиї, а представени и шидски парох о. Михайло Режак з нагоди 30-рочнїци священства.

И у тим чишлє порядни рубрики и фото-вистки, цо мож пречитац и на електронским виданю на ТИМ ЛИНКУ.

