Вєдно заграли пейц национални музични состави

НОВИ САД – У Сербским народном театре, на сцени „Пера Добринович”, вовторок 16. авґуста, отримани концерт „Квет рижнородносци” на хторим наступели музични состави традицийней музики пейц националних заєднїцох Войводини, а медзи нїма и Народни оркестер „Юлиян Рамач Чамо” Дома култури Руски Керестур. На сцени ше оркестру придружел Мирослав Малацко и одшпивал вецей руски народни шпиванки.

Програма облапела заєднїцки наступ ансамблох традицийней музики зоз пейц розличних националних заєднїцох, а специялни госци були шветово познати войводянски уметнїки у обласци вокалней и инструменталней музики – оперски соло шпивач Бела Маврак и гармоникаш Лело Нике.

Зоз виводзеньом войводянскей композициї „Салаш у малом риту” концерт и закончени.

Публика могла почувствовац дух интеркултуралносци у тонох кед шицки оркестри вєдно заграли и виведли народни мелодиї каждей войводянскей заєднїци. Музични аранжмани подписали Петар Попа и Константин Арвинте.

Ношитель проєкта Завод за културу войводянских Румунох, док партнере були ЗЗКВ Руснацох, ЗЗКВ Мадярох, ЗЗКВ Словакох и ЗЗКВ Горватох. Концерт бул часц програмского лука Дунайске морйо у рамику концепта Нови Сад европска престолнїца култури 2022, под покриветельством Фондациї Нови Сад европска престолнїца култури 2022 и Города Нови Сад.

