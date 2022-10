За два тижнї пописани вецей як половка жительох

НОВИ САД – За два тижнї у октобре, пописани кус вецей як три милиони 800 гражданє, цо коло 57 одсто преценєного числа жительох у Сербиї.

Найвецей гражданох пописане у Войводини и реґиону Шумадиї и заходней Сербиї, визначую у Заводу за статистику. Тиж и векшина гражданох дзечнє участвує у попису и сотрудзує зоз пописовачами на терену.

Кед слово о прикладох дзе гражданє резервовани, обчекує ше же през розгварки и информациї яки достаню прейґ медийох, буду отворенши за сотруднїцтво з пописовачами. Додава ше же кед пописоваче нє найду гражданох у квартелю, попри обвисценя треба же би охабели и свойо єдинствене идентификацийне число и безплатне число телефона у инфо-центру же би гражданє контактовали зоз инфо-центром и дознали хто їх пописовач и догварели ше о термину пописованя.

Попис будзе тирвац по 31. октобер.

